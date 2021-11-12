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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu (2) - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu (2)

12.11.2021 18:25

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tüm dünyada Türkiye'nin gücünün herkesçe tanındığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün kuvvetleniyor, güçleniyor çünkü hem ekonomik hem askeri anlamda çok önemli bir coğrafyaya sahibiz." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tüm dünyada Türkiye'nin gücünün herkesçe tanındığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün kuvvetleniyor, güçleniyor çünkü hem ekonomik hem askeri anlamda çok önemli bir coğrafyaya sahibiz." dedi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye'nin Türk Konseyi dönem başkanlığını başarıyla yürüteceğini ifade eden Aliyev, "Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşacaktır çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol katetti. Türkiye, sadece bölgede değil, küresel anlamda da tüm dünyada büyük bir güç olduğunu ortaya koydu. Tüm dünyada artık Türkiye'nin gücü tanınıyor. Hem siyasi hem askeri gücünden bahsediyoruz ve dünyada hiçbir ülke yok ki Türkiye'nin bu gücünün farkında olmasın." diye konuştu.

Aliyev, Türk dünyasının kalbinin burada attığını belirterek, bunun kendilerine ilave güç ve güven verdiğini söyledi.

Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın Azerbaycan'da saygı ve sevgiyle anıldığını kaydetti.

Türk Konseyinin temelinde "tarihten gelen doğal ortaklıklar"ın söz konusu olduğunu vurgulayan Aliyev, bunların yanı sıra birtakım yeni zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün kuvvetleniyor, güçleniyor"

Aliyev, Türk Konseyi liderlerinin ülkelerini güçlendirmek ve kalkındırmak istediğini anlattı.

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün kuvvetleniyor, güçleniyor çünkü hem ekonomik hem askeri anlamda çok önemli bir coğrafyaya sahibiz." ifadesini kullanan Aliyev, şunları söyledi:

"Bu da son derece önemli. Doğal kaynaklarımız, ulaşım, iletişim kaynaklarımız var. Bölgemiz Türkiye gibi bir güce sahip çünkü Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Türkiye, bu önemli görevini hem bölgesel hem de küresel anlamda barış ve istikrar için kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu dönem başkanlığı sırasında tüm hedeflere ulaşmak mümkün olacaktır."

Aliyev, Türkmenistan'ın Türk Konseyine gözlemci üye olarak katılım sağladığını ve bunun önemli bir adım olduğunu belirterek, bundan sonra Türkmenistan'ı üye olarak görmek istediklerini ifade etti.

Bakü zirvesinde Özbekistan'ın Konsey'e üye olduğunu kaydeden Aliyev, "2009 yılında Nahçıvan Anlaşması'nı imzaladığımız zaman sadece 4 devletken bugün bu sayı 7'ye yükselmiş durumda. Kuruluşumuz her geçen gün çekiciliğini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de birlik içinde hareket ettiklerini ve bir video konferans düzenlediklerini, birbirlerine yardımda bulunduklarını söyledi.

Karabağ'ın işgalden kurtarılışını 4 gün önce büyük coşkuyla kutladıklarını kaydeden Aliyev, 30 yıllık işgale son verdiklerini anlattı.

Aliyev, "Bu, gerçekten bir adalet savaşıydı. Kendi topraklarımızda bu savaşa girmek zorunda kaldık. Birçok şehit verdik." dedi.

Karabağ Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren Ermenistan'ın Azerbaycan'a bir takvim iletmesi gerektiğini kaydeden Aliyev, "İşgal altındaki topraklarımızdan ne gibi bir süreç içinde kendi askerlerini geri çekeceklerini belirtmeleri gerekir dedim ve 44 gün sonra Ermenistan, bu şekilde ateşkes ilan etmiş oldu." şeklinde konuştu.

Aliyev, "Burada 300'den fazla köy ve yerleşim yeri işgalden kurtarıldı ve yüzlerce köyü Ermenilerin işgal ettiği topraklardan kurtarmış olduk." diye konuştu.

"Birçok Türk şirketi buradaki altyapının yeniden inşa edilmesi projelerine dahil edildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2 kez Şuşa'yı ziyaret ettiğini belirten Aliyev, burada yaşanan tahribata şahit olduğunu dile getirdi.

Aliyev, "Türkiye'nin desteği sayesinde birçok Türk şirketi, buradaki altyapının yeniden inşa edilmesi projelerine dahil edildi. Demir yolları, yollar, havalimanları gibi büyük projelerin Türk şirketlerinin performansıyla bir an önce tamamlanacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Aliyev, bölgede gerçekleştireceği okul inşaatı dolayısıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür etti.

(Bitti)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu (2)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu (2)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu (2)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu (2)

İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu (2) - Son Dakika
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