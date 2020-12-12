Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam'da yer alacak" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam'da yer alacak"

12.12.2020 19:35
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki ateşkesi izlemek için kurulacak olan Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi'nin Ağdam'da bulunacağını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki ateşkesi izlemek için kurulacak olan Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi'nin Ağdam'da bulunacağını açıkladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede Rus Barış Gücü birliklerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı. Rusya, anlaşma gereği tampon bölgeye çok sayıda asker ve askeri araç göndermişti. Türkiye'nin de bölgede Rusya ile beraber ateşkesi izleyeceği ifade edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransa AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı Stefan Visconti, ABD Eş Başkanı Andrew Shaffer, Rusya'nın Azerbaycan Büyükelçisi Mikhail Bocharniko ve AGİT Dönem Başkanı Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'in ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Azerbaycan'ın Ağdam bölgesinde bir İzleme Merkezi kurma sürecinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu konu 10 Kasım'da imzaladığımız açıklamaya da yansıdı. Türk-Rus İzleme Merkezi ateşkesi izleyecek. Bence bu, bölgesel işbirliğinin çok güzel bir tezahürü. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin örneğidir. Bu artık gerçekliktir" dedi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam'da yer alacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam'da yer alacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam'da yer alacak

İlham Aliyev, Azerbaycan, Türk, Rus, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam'da yer alacak' - Son Dakika


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