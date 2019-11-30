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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul...
6 saat önce
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul yerdir. Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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