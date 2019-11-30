Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur."
Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur.' - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur."

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur."

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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