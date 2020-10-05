Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye, Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye, Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya'yı savaşa çekmeye çalıştığını belirterek, "Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya'yı savaşa çekmeye çalıştığını belirterek, "Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır." dedi.

Aliyev, TRT Haber'e verdiği mülakatta, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başarıyla ilerlediğini söyledi.

Çok sayıda yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını anlatan Aliyev, "Umuyorum bundan sonra da Azerbaycan ordusu görevini başarıyla icra etmeyi sürdürecek ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlayacaktır. Bu görevin tamamlanması, tarihi adaleti sağlayacaktır. Dağlık Karabağ ve diğer işgal edilmiş topraklar, Azerbaycan'ın tarihi topraklarıdır. Uluslararası hukuk bakımından da bu topraklar Azerbaycan devletine aittir." diye konuştu.

Sürece dair bazı ülkelerden gelen "müzakere çağrılarını" da değerlendiren Aliyev, "Biz bu müzakerelerde 30 senedir yer alıyoruz ama Ermenistan her şeyi hiçe sayarak bize yeniden saldırılar başlattı ve tabii ki biz de karşı operasyon başlatıp, topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz. Bu yüzden sadece ateşkes sağlanması söz konusu değil. Bizim taleplerimiz var. Bize çok ciddi garantiler verilmelidir. Uluslararası ara bulucular bize bu garantileri tasdik etmelidir. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çıkış takvimi bize temin edilmelidir. O halde savaş duracaktır. Biz bu meselenin barışçıl yollarla çözümünü istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ Ermenistan'dır" sözleri için özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, " Erivan, Ermenistan dışında yaşayan Ermenileri de bu savaşa dahil ediyor. Bu savaşı bölgesel olmaktan çıkarıp, küresel bir savaşa çevirmek istiyorlar. Bu savaş Azerbaycan'la Ermenistan arasındadır. Bu savaşa biz başlamadık ve yalnızca kendimizi savunuyoruz. Bizim Ermenistan topraklarında gözümüz yoktur." şeklinde konuştu.

Aliyev, Azerbaycan'a saldırıları Ermenistan'ın kendi topraklarından yaptığına işaret ederek, "Dün Gence'ye ve Mingaçevir'e yapılan saldırılar, Ermenistan topraklarından gerçekleştirildi. Onlar bizi kışkırtmaya çalışıyorlar ki biz de Ermenistan'a saldıralım. Sonra da dünyaya 'Azerbaycan bize saldırıyor, gelin bizi kurtarın' diyecekler." dedi.

Ermenistan'ın kara propaganda hamleleri

Azerbaycan halkı adına Türkiye'ye, verdiği destekten ötürü teşekkür eden Aliyev, "Başta kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'nin bize ilk andan itibaren gösterdiği destek, özel bir öneme sahiptir. Bu çatışmanın büyümemesi için Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Bu da çok sayıda farklı aktöre uyarı oldu. Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'un, Azerbaycan'a iftira attığını anlatan Aliyev, "Bu bizim ülkemiz için kabul edilmezdir. 'Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı fethetmek istiyor' dedi. Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır. Bir devlet kendi topraklarını fethedebilir mi? AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı Macron, bu topraklarda kanunsuz olarak Ermenilerin oturduğunu, tarihi abidelerimizi, camilerimizi, kabirlerimizi tahrip ettiklerini bilmiyor mu?" şeklinde konuştu.

Pakistan ve Afganistan'a da gösterdikleri destek için teşekkür eden Aliyev, "Rusya, Karabağ'a ilişkin sorumlu ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor ve herhangi bir taraf tutmaları söz konusu değil. Halbuki Ermenistan'ın buna yönelik bir umudu var. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor. Bunu başaramayacaklar." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'a karşı kara propaganda yürütüldüğünün altını çizerek, "Ermeni lobisi daima bize karşı hareket ediyor. Onlara delil vermelerini, ispat etmelerini söylüyoruz. Macron da beni iki defa telefonla aradı. Ona bana delil vermesini söyledim. 'Bizde istihbarat bilgisi var' diyor. Bize vermelerini söyledim ama vermedi çünkü böyle bir bilgi yok. Olamaz. Bizde de uzun süredir Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristlerin yetiştirildiği, buraya getirildiği yönünde bilgiler var. Bu teröristler bugün de oradalar." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Türkiye'den temin ettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) rolüne de değinen Aliyev, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin üst düzey SİHA'ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA'lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor. Bu silahların Azerbaycan ordusunda olması bizi güçlendiriyor. Türkiye gibi bir müttefikimiz olmasından ötürü çok mutluyuz. Türkiye'nin bize verdiği manevi destek, Türkiye savunma sanayisinin ürünlerinin bizde olması bizi güçlendiriyor.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları kabul edilemez. Gence şehri savaş bölgesi değildir. Azerbaycan'da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ'daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız."

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Karabağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Türkiye, Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır' - Son Dakika


Son Dakika

Arkadaşıyla iddiaya girip arabayı yaşlı çiftin motosikletinin üzerine süren şahıs gözaltına alındı Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansı askıya aldı Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Kanada, Dağlık Karabağ'da kullanıldığı iddiasıyla bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini durdurdu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu         
00:23
4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı         
23:51
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi         
19:57
Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi         
18:21
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 00:35:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye, Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei