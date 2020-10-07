Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Rusya uzun vadeli barışın temelini atan başlıca... - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Rusya uzun vadeli barışın temelini atan başlıca...

07.10.2020 15:39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Rusya uzun vadeli barışın temelini atan başlıca..., System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rus televizyonuna verdiği röportajda, "Rusya ve Türkiye uzun vadeli barışın temelini atan başlıca devletlerdir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rus televizyonuna verdiği röportajda, "Rusya ve Türkiye uzun vadeli barışın temelini atan başlıca devletlerdir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili Rus medyasına konuştu. Aliyev, Güney Kafkasya'nın büyük bir gücü ve komşusu olarak Türkiye'nin, aktif çatışmaların sona ermesinden sonra bir arabuluculuk misyonu yürütme hakkına sahip olduğunu belirtti. Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "28 yıldır, mevcut arabuluculuk görevi herhangi bir olumlu sonuç alamadı. Aksine mevcut duruma yol açmıştır. Konuya pragmatik bir yaklaşım benimsemeli ve bölgede barışın tesisine ve işbirliğinin geliştirilmesine hangi devletlerin katkıda bulunabileceğini belirlemeliyiz. Sanırım bu devletler, her şeyden önce Rusya ve Türkiye'dir"


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Rusya uzun vadeli barışın temelini atan başlıca...

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Rusya uzun vadeli barışın temelini atan başlıca... - Son Dakika Dünya

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