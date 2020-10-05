Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl bölgesinde üç köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl bölgesinde üç köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebrayıl bölgesinde üç köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrayıl bölgesinin Şeyhali Ağalı, Sarıccali, Mazra köylerini ve farklı yönlerde birçok stratejik noktayı kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu devam ediyor. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 20:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı - Son Dakika Dünya

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