Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Uluslararası arenada biz birlikte hareket ediyoruz" - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Uluslararası arenada biz birlikte hareket ediyoruz"

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında "Uluslararası arenada biz birlikte hareket ediyoruz, birbirimize destek oluyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında "Uluslararası arenada biz birlikte hareket ediyoruz, birbirimize destek oluyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın ziyaretinin önemini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bizim görüşmemiz çok büyük bir mana taşıyor. Her görüşmemizden sonra Türkiye Azerbaycan ilişkilerine yeni bir ivme kazandırıyor. Bu ilişkiler bugün en üst düzeydedir. Bugün bu bir daha gösteriyor ki, bizim bütün meselelerde düşüncelerimiz aynı. Bugün kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Bir çok önemli belgeleri imzalandık" diye konuştu.


Türkiye ve Azerbaycan'ın uluslararası arenada birlikte hareket ettiğini belirten Aliyev, "Uluslararası arenada biz birlikte hareket ediyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunu görüştük. Değerli kardeşime her zaman Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olduğu için teşekkür ettim. Bütün uluslararası arenada Türkiye her zaman Azerbaycan'ın, Azerbaycan halkının yanındadır. Ermenistan'ın çelişkili düşünceleri bu sorunun çözümünde ciddi bir problem. Onların kendilerini dağlık Karabağ'ın ne olduğunu hala bilmiyorlar. Dağlık Karabağ Azerbaycan'dır. Bütün dünyanın bütün ülkeleri Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyor ve destekliyor. Bütün meselelerde Azerbaycan Türkiye'nin haklı davasını savunuyor ve destekliyor. Öyle bir mesele olmamış ve olmayacak ki Azerbaycan Türkiye'ye desteğini göstermesin. Bölgede yaşanan Gelişmelerde Azerbaycan hükümeti ve halkı Türkiye devletinin ve halkının yanındadır ve bizim birliğimiz ebedidir" ifadelerini kullandı.


"Ulaştırma alanında çok büyük projelere imza attık"


Aliyev, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz ticaret hacmimizi 15 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemiştik. Ben düşünüyorum ki bu hedefimize ulaşmamız mümkün. Geçen yıl ticaret hacmimiz yüzde 33 arttı ve 4.5 milyar dolara ulaştı. Bugün imzaladığımız Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ticaret hacmimizin artmasına olumlu etkisi olacağına inanıyorum. Karşılıklı sermeye yatırımları çok yüksek düzeyde olduğunu düşünüyorum bugüne kadar Azerbaycan Türkiye ekonomisine 18 milyar dolar, Türkiye Azerbaycan ekonomisine 12,5 milyar dolar sermaye yatırdı. Bu yatırımlar bizim kardeşimizi kanıtlıyor, çünkü kardeşler birbirine bu kadar büyük sermayeler yatırabilir. Enerji, savunma alanında görüşmelerimiz oldu. Geçtiğimiz yıl 13 ortak tatbikat düzenledik ve bu yık bu rakam daha da artacaktır. Azerbaycan Türkiye'den modern silahlar almayı sürdürecek ve birlikte üretime başlanılması konusunda görüşmelerimiz de oldu. Ulaştırma alanında çok büyük projelere imza attık.Tarım konusunu da görüştük ve çok büyük potansiyelin olduğunu gördük. Görüşmelerimiz çok kapsamlı oldu ve hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamadık. Değerli kardeşim yorulmaz çabalar sayesinde Türkiye bugün dünya çapında bir güç merkezidir. Sadece bölgede değil, dünya da Türkiyesiz hiçbir konuyu halletmek mümkün değil. Biz buna seviniyoruz çünkü Türkiye'nin gücü bizim gücümüzü artırıyor ve bizim gücümüzün birleşmesi bizi daha da güçlü yapıyor. Her zaman bir birimizin yanında olacağımıza eminim." - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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