Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek

25.10.2020 20:32
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kelbecer Rayonu'nun bir kısmın kurtarıldığını belirten Aliyev, "Şu andan itibaren Azerbaycan ordusu daha hızlı ilerleyecek. Vakit kaybına tahammülümüz yok" dedi.

Ermenistan, işgal altındaki topraklardan Azerbaycan hattına27 Eylül Pazar sabahı Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamış, savaş suçlarına karışmıştı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın bu hukuk tanımaz, işgalci tavırlarına karşı saldırı başlatmış, başlatılan operasyon neticesinde hedef olarak işgal altındaki bölgelerin kurtarılması belirlenmişti. Bu bağlamda Azerbaycan ordularının ilerleyişi aradan geçen neredeyse bir aylık süre sonrasında da devam ediyor.

6 MEVZİYE DOĞRU İLERLEME

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi.

Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

ERMENİSTAN'IN MÜHİMMATI TÜKENDİ

Açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zayiat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzorkentinden Dağlık Karabağ'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİLER

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, bir komuta kontrol aracı, bir komuta merkezi, 2 kamyon, bir tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

İki ülke arasında daha önce Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasının ardından ikinci defa insani ateşkes ilan edildi. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor.

ALİYEV'DEN "ŞARTLI" ATEŞKES MESAJI

Karabağ'a yönelik yürütülen operasyonda Azerbaycan'ın kat ettiği mesafe konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de açıklamalarda bulundu.

Fox News televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'nün Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Aliyev, Ermenistan'ın işgal edilen topraklardan çıkması halinde ateşkes yapılabileceğini ifade ederek "Evet, bunu yapmaya hazırız. Bunu defalarca söyledim. Bugün dahi ateşkes konusunda anlaşmaya hazırız. Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbakanı, ABD, Rusya ve Fransa'nın ortaklaşa geliştirdiği ilkelere bağlı olduklarını beyan etmeli" dedi.

ALİYEV: VAKİT KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev akşam saatlerinde Kelbecer Rayonu'nun bir kısmın kurtarıldığını ve "Şu andan itibaren Azerbaycan ordusu daha hızlı ilerleyecek. Vakit kaybına tahammülümüz yok" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek - Son Dakika Dünya

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