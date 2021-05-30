Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Şahin, Aliyev'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev de Şahin'den Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği ve bu ilişkilerin geliştirilmesi için savcılıklar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Türkiye'nin adli alandaki tecrübesine değinilen görüşmede, Azerbaycan'da savcılık alanında gerçekleştirilen reformlar ele alındı.