Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan Kovid-19 çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan Kovid-19 çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan Kovid-19 çağrısı Açıklaması

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, tüm yurttaşlarına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sivil sorumluluk sergileme çağrısında bulunarak, "Bilge halkımızın en güzel nitelikleri olan cömertlik, şefkat ve merhamet, inanç ve sevgi sayesinde hep birlikte bu...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan Kovid-19 çağrısı Açıklaması, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, tüm yurttaşlarına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sivil sorumluluk sergileme çağrısında bulunarak, "Bilge halkımızın en güzel nitelikleri olan cömertlik, şefkat ve merhamet, inanç ve sevgi sayesinde hep birlikte bu ciddi sorunla başa çıkabileceğimize inanıyorum." dedi.

Aliyeva, kendi internet sitesinden yayımladığı yazılı açıklamada, dünyanın küresel bir zorlukla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kovid-19'un artık dünyanın 167 ülkesinde görüldüğünü hatırlatan Aliyeva, "Dünyanın böyle bir riske hazır olmadığı inkar edilemez bir gerçektir. Milyarlarla ifade edilen sağlık bütçesi rakamlarına sahip, muazzam bilimsel ve entelektüel potansiyelle gelişmiş teknolojilere sahip ülkeler bile salgının yayılmasını engelleyemedi." dedi.

"Acı ve ıstırap sınır tanımıyor"

Aliyeva, salgının önlenmesi için dünyada daha önce görülmemiş tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, "Ortak çabalarımızın sonuç vereceğine inanıyorum ve umuyorum. İnsanlık bu zorlukla baş edebilecek ve daha da güçlenecektir. Ayrıca basit gerçekleri düşüneceğimizi ve onları yeniden anlamaya çalışacağımızı umuyorum. Biz birbirimizden farklıyız fakat evimiz bir. Başkasının derdi diye bir şey yok. Acı ve ıstırap sınır tanımıyor. Aşı keşfedildikten sonra virüse karşı bağışıklık kazanılacak. Kayıtsızlığa karşı bağışıklığı ise herkes kendi oluşturmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Bugün ihmal kabul edilemez"

Azerbaycan'da ilgili tüm kurumların Kovid-19'un yaygınlaşmasını önlemek için seferber edildiğini bildiren Aliyeva, şunları belirtti:

"Hepinizden yaşlıları korumanızı rica ediyorum. Enfekte kişilerin büyük çoğunluğu hastalığı hafif şekilde geçiriyor ve iyileşiyor. Yaşlı neslin temsilcileri, kronik hastalıklardan muzdarip olanlar ve bağışıklığı zayıf olanlar ise risk grubu kapsamındadır. Biz Azerbaycanlılar her zaman büyüklerimize özel saygı gösteriyoruz ve onları hassasiyetle koruyoruz. Eminim bu durumda daha dikkatli olacağız. Bugün ihmal kabul edilemez."

Aliyeva, sağlık personeline fedakar çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Bilge halkımızın en güzel nitelikleri olan cömertlik, şefkat ve merhamet, inanç ve sevgi sayesinde hep birlikte bu ciddi sorunla başa çıkabileceğimize inanıyorum. Yüce Tanrı bu zor günde herkesin yardımcısı olsun!" ifadelerini kullandı.

Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi         
00:07
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı         
23:52
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir         
23:22
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi         
22:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 20:53:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan Kovid-19 çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]