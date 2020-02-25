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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır.
6 saat önce
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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