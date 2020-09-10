Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bodrum'da - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bodrum'a geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bodrum'da tatil yapıyor. Göltürkbükü'ndeki bir otelde tatil yaptığı öğrenilen Aliyev, bugün Bodrum Limanı'na geldi. Aliyev, limandan araç konvoyu ve geniş güvenlik tedbirleri altında kalacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in yardımcısı ve aynı zamanda eşi Mihriban Aliyeva ile çocuklarının ise Bodrum'da olup olmadığı bilinmiyor. - MUĞLA