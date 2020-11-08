Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün tarihi abidelerimizi yeniden restore edeceğiz. - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün tarihi abidelerimizi yeniden restore edeceğiz.
08.11.2020 12:09
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün tarihi abidelerimizi yeniden restore edeceğiz.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün tarihi abidelerimizi yeniden restore edeceğiz. Bütün camilerimizi yeniden inşa edeceğiz. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa kentinde dalgalanıyor. Biz bekledik ve güç topladık, hiçbir baskıya bakmayarak güç topladık. Bu ekonomik güçtü. Bugün Azerbaycan ekonomik olarak hiçbir ülkeye bağlı değil, hiçbir ekonomik kuruluşa bağlı değil" dedi. - BAKÜ
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