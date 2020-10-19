Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl'ın 13 köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada," Cebrayıl bölgesinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Qumlaq, Hacılı, Göreyçinveysallı, Niyazgullar, Keçal Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı köyleri kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı. - BAKÜ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cebrayıl bölgesinde 13 köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı - Son Dakika