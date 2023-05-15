Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı

15.05.2023 08:44

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı. Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Aliyev, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini kaydetti.

İLİŞKİLERİN KALICI OLMASINA VURGU YAPILDI

Erdoğan da ilgi ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti. Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.

Kaynak: AA
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