Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Dağlık Karabağ ihtilafı tarihe gömüldü" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nın (Vatan Savaşı) 1. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Biz savaşı askeri-politik yollarla çözdük, savaş geride kaldı ve Dağlık Karabağ ihtilafı tarihe gömüldü" dedi.

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın (Vatan Savaşı) 1. yıl dönümünde Bakü'de şehitleri anma töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "44 gün boyunca bize en çok destek olan kardeş Türkiye'ye bugün, Anma Günü'nde şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kardeş Türkiye Devleti ve kardeş Türk halkı, savaşın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye yönetimi ve sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar bize çok büyük siyasi destek oldu, bize ek güç verdi. Bunu asla unutmayacağız. 44 günlük Vatan Savaşı, bir kez daha dünyaya Türkiye-Azerbaycan birliğini gösterdi" dedi.

"44 GÜNLÜK VATAN SAVAŞI, MİLLİ İRADE VE MİLLİ RUHUN BİR GÖSTERGESİ

44 günlük Vatan Savaşı'nın, milli irade, milli ruh ve milli onurun bir göstergesi olduğunu ifade eden Aliyev, zaferi savaş meydanında kazandıklarını kaydetti. 300'den fazla şehir ve köyün savaş meydanında işgalden kurtarıldığını belirten Aliyev, "Biz bu zaferi kan dökerek, şehit vererek kazandık ve 30 yıl bize meydan okuyan, 30 yıl Azerbaycan halkının şeref ve haysiyetini ayaklar altına almaya çalışan düşmanı önümüzde diz çökmeye ve teslimiyet belgesi imzalamaya zorladık. Düşman önümüzde diz çöktü, beyaz bayrak çekti, teslim oldu ve 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece kapitülasyon belgesini imzalamak zorunda kaldı. Bunun sonucunda yüzlerce şehir ve köy tek kurşun atılmadan, tek bir şehit verilmeden geri alındı" diye konuştu.

"DAĞLIK KARABAĞ İHTİLAFI TARİHE GÖMÜLDÜ"

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağladığını vurgulayan Aliyev, "Biz savaşı askeri-politik yollarla çözdük, savaş geride kaldı ve Dağlık Karabağ ihtilafı tarihe gömüldü. Azerbaycan'da Dağlık Karabağ' adlı idari bir bölge yok. Eğer Dağlık Karabağ adlı ölüyü diriltmek isteyen olursa, onu kendi topraklarında diriltsin, Dağlık Karabağ adlı bir kurum oluştursun, cumhuriyet kursun, toplum oluştursun. O zaman biz de onu tanırız, fakat Azerbaycan'da değil. Bu sorun çözüldü. Bunu ben söylüyorum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı. Herkes bu söylediklerimi dikkate almalı ve alacaktır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'a siyasi destek veren diğer tüm ülkelere de minnettar olduklarını vurgulayan Aliyev, yurtdışında yaşayan milyonlarca Azerbaycanlının kalbinin tarihi vatanlarıyla bir attığını, hergün savaşla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini ve Azerbaycan'ın başarılarıyla sevindiklerini bildirdi.

44 gün, sonrasında ve halen binlerce mektup aldığını belirten Aliyev, "Hem Azerbaycan vatandaşlarından hem dünyanın dört bir yanındaki Azerbaycanlılardan hem de bizimle dost olan çeşitli ülkelerin vatandaşlarından destek ve dayanışma mektupları alıyorum. Savaşın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, tüm uluslararası toplum zaferimizi kabul etti. Bugün bölgede, aynı zamanda Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerinde gündemi oluşturan taraf Azerbaycan'dır" diye konuştu. Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili yurttaşlar, anma gününde, Birinci ve İkinci Karabağ Savaşları şehitlerimizin ruhları önünde, tüm şehitlerimizin anısının önünde bir kez daha eğiliyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Onların kanları yerde kalmadı. Savaş alanında onlardan intikam alacağımızı söylemiştim ve öyle oldu. Bize bu zaferi kazandıran kahraman askerlerimiz ve subaylarımız bizim gurur kaynağımızdır. Kahramanlıkları, yiğitlikleri ve özverileri şimdiden bir destan haline geldi. Bundan böyle muzaffer bir ülke, muzaffer bir halk olarak yaşayacağız ve kurtarılmış toprakları inşa edip restore edeceğiz. Bugünkü asıl görevimiz insanlarımızın topraklarına geri dönüşü bir an önce sağlamaktır. Zaferimizin ayrılmaz bir parçası olan şu sözlerle çağrıma son vermek istiyorum. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır."

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva anma günü kapsamında şehitler anısına düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva sahildeki parkı ziyaret ederek, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. Hazar Denizi'nin kıyısına dizilen savaş gemileri saygı duruşuna siren ve top atışlarıyla eşlik etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in mezarını da ziyaret etti. Aliyev daha sonra Vatan Savaşı Anıt Kompleksi ve Zafer Müzesi'nin temelini attı

(Kamil Nadirli/İHA)