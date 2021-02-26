Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi. - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi.
26.02.2021 10:18
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, " Ermenistan'ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi. Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım'da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım'da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir" dedi. - BAKÜ
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