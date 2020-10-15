Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 6 köyün saha işgalinden kurtarıldığını açıkladı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 6 köyün saha işgalinden kurtarıldığını açıkladı
15.10.2020 16:56
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusu tarafından Füzuli bölgesinin Arış, Cebrayıl bölgesinin Doşulu, Hocavend bölgesinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraquz köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır" ifadelerini kullandı.
(Kamil Nadirli/İHA)
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