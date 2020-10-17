Son Dakika | Aliyev: "Fuzuli, Ermeni işgalinden kurtarıldı"
17.10.2020 09:30
Son dakika haberler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli şehrinin ve Fuzuli'ye bağlı 7 köyün Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli şehrinin ve Fuzuli'ye bağlı 7 köyün Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusu tarafından Fuzuli şehrini ve Fuzuli bölgesinin Qoçahmedli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmedli, Musabeyli, İşıqlı ve Dedeli köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!" ifadelerini kullandı. - BAKÜ
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