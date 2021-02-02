- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP heyetini kabul etti - Son Dakika

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP heyetini kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, Azerbaycan'ın elde ettiği zafer nedeniyle tebrik ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Türkiye'nin savaşı sırasında Azerbaycan'a gösterdiği desteği hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin duruşunun ve açıklamalarının önemine değindi.

Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında bir kültür ve sanat okulu inşa etme girişimi hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, bu konuda Azerbaycan Eğitim Bakanı ve diğer yetkililerle görüştüğünü belirtti. Bu girişimden dolayı teşekkür eden Aliyev, bu konunun kurtarılan bölgelerde restorasyon ve kentleşme çalışmaları çerçevesinde dikkate alınacağını şehir planlaması kapsamında okul binası için uygun bir yer seçimi için gerekli talimatları vereceğini söyledi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin başarılı bir şekilde gelişmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.