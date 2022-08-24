Azerbaycan ve Kazakistan iş birliğini pekiştirecek - Son Dakika
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Azerbaycan ve Kazakistan iş birliğini pekiştirecek

24.08.2022 17:28

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Aliyev, Tokayev'i resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve Kazakistan milli marşlarının seslendirildiği tören sonrasında Aliyev ve Tokayev, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanları Aliyev ve Tokayev, "Azerbaycan ve Kazakistan arasında 2022-2026 için iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin program"a ve "Azerbaycan ve Kazakistan arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı müttefiklik faaliyetinin derinleştirilmesine ilişkin bildiri"ye imza attı.

Ayrıca ilgili bakanlar ve yetkililerce kültür, diplomasi, ticaret, medya, ulaştırma, enformasyon ve eğitim alanlarında anlaşmalar imzalandı.

"Fuzuli şehrinde sanat okulu inşa edilecek"

İmza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuşan Tokayev, Azerbaycanlı mevkidaşıyla birçok konuda verimli görüşme gerçekleştirdiğini, iki ülke arasında sorun oluşturacak herhangi bir konunun bulunmadığını belirtti.

Kazakistan ve Azerbaycan'ın hem ekonomik hem insani alanda iş birliklerini artırma azminde olduğunu bildiren Tokayev, şunları kaydetti:

"Toprak bütünlüğünü zaferle yeniden temin eden Azerbaycan, yeni bir kalkınma dönemine girmiştir. Bu da kardeş halkımızın lideri Aliyev'in sayesinde olmuştur. Azerbaycan gelişiminde gözle görülür sonuçlar elde etmektedir. Bundan içtenlikle mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Karabağ ve Doğu Zengezur'un nasıl canlandığını görüyoruz. Bu bölgenin yakın gelecekte müreffeh bir bölgeye dönüşeceğinden şüphemiz yok. Kazakistan kendi adına bu asil amaca katkıda bulunmaya hazırdır. Kazak halkı adına önümüzdeki yılın sonuna kadar Fuzuli şehrinde Kurmangazi adında bir sanat okulu inşa edilecek."

Tokayev, Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 kat arttığını hatırlatarak "Ancak rakamlar yeterli değil. Bugün ticaret hacmini artırmak için her türlü çabayı gösterme konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Aliyev'e "Altın Kıran" nişanı tevcih edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ikili görüşme sonrasında Aliyev'e Kazakistan'ın en yüksek dereceli devlet nişanı olan "Altın Kıran" (Altın Kartal) nişanını tevcih etti.

Kazakistan, Fuzuli'de Çocuk Yaratıcılık Geliştirme Merkezi inşa edecek

Aliyev ve Tokayev, Kazakistanlı bir şirket tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli şehrinde inşa edilecek Çocuk Yaratıcılık Geliştirme Merkezi'nin projesini inceledi.

Merkez, Kazakistan'ın ünlü bestecisi ve halk sanatçısı Kurmangazi'nin adını taşıyacak.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Kazakistan, Bakü, Güncel, Son Dakika

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