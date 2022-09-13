Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ilgili raporların sunulduğu toplantıda, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin iki devlet sınırında gerçekleştirdiği provokasyonların önlendiği, tüm görev ve talimatların yerine getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü - Son Dakika

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