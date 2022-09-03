Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek bir takım gibi hareket ettiğini söyledi - Son Dakika
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Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek bir takım gibi hareket ettiğini söyledi

03.09.2022 14:34
Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek bir takım gibi hareket ettiğini söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede birçok konuda tek bir takım gibi hareket ettiğini, bunun da herkes tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede birçok konuda tek bir takım gibi hareket ettiğini, bunun da herkes tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Aliyev, bir İtalyan gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin küresel düzeyde güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Aliyev, 15 Haziran 2021'de Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkartan Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel istikrar için çok önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

Aliyev, "Türkiye'nin Azerbaycan'a hem siyasi hem de manevi destek sağladığı 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden sonra ilişkilerimiz daha da güçlendi. Dolayısıyla bu çok önemli bir faktör. Türkiye ve Azerbaycan, bölgede birçok konuda neredeyse tek bir takım gibi hareket ediyor. Bu herkes tarafından dikkate alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek bir takım gibi hareket ettiğini söyledi - Son Dakika

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