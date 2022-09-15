İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu - Son Dakika
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İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu

15.09.2022 23:58
İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ takımının, Fransa'nın Nantes takımına karşı 3-0'lık galibiyetini "darmadağın" ifadesiyle paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ takımının, Fransa'nın Nantes takımına karşı 3-0'lık galibiyetini "darmadağın" ifadesiyle paylaştı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa)-3: 0. Darmadağın! Karabağ Az?rbaycan'dır!" paylaşımında bulundu.

UEFA Avrupa Ligi G Grubunda mücadele eden Karabağ, ikinci hafta maçında konuk ettiği Nantes'i 3-0 mağlup etmişti.

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Kaynak: AA

İlham Aliyev, Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu - Son Dakika
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