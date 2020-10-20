Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan yönetimi aklını kaybetmiş" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan yönetimi aklını kaybetmiş"

20.10.2020 14:43
Cumhurbaşkanı Aliyev,

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan yönetimi aklını kaybetmiş" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan yönetimi aklını kaybetmiş" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında hiç kimsenin sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımadığına vurgu yaparak, "Şimdi dünyanın sözde suç örgütü tanımasını sağlamaya çalışıyorlar. Akıllarını kaybettiler. Kimsenin yapmayacağını anlamıyorlar. Bunu yapan her ülkenin Azerbaycan için dost ülke sayılamayacağını anlamıyorlar. Sadece dost bir ülke değil, bu ülke ile tüm bağlarımızı keseceğiz. Bugün statükoyu yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. Statüko yok dedim. Statükoyu yok ettik ve bunu doğru yaptık. Yaklaşık 30 yıldır bekliyoruz" dedi.

Verdiği tüm sözlere sadık kaldığını belirten Aliyev, "Cumhurbaşkanı olarak faaliyetimdeki ana amacım, benim asıl görevim Azerbaycan topraklarının geri almak, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasıdır. Bugün yapıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır yapılan görüşmeler sonuç vermedi. İşgal altındaki topraklarda Ermenistan tarafından inşa edilen surlar bize bu toprakları vermeyi düşünmediklerini gösteriyor. Bizi ve uluslararası arabulucuları aldattılar. Sadece zamanı uzattılar. Aynı zamanda işgal altındaki bölgelere yasa dışı bir şekilde yerleşiyorlardı. Her gün iyi haberler geliyor. Her gün bayrağımız yeni bir yerde dalgalanıyor. Bu Azerbaycan devletinin gücüdür. 30 yıl boyunca Ermenistan yönetimi tırnak arası uydurma gücüyle övündü. Ermenistan ordusu nerede? Onlar kaçıyorlar. Gence bombalaması hakkında resmi olarak yalan açıklamalarda bulunuyorlar. Onlarda ne vicdan, ne ahlak, ne de maneviyat var. Balistik füzelerin füzelerin fırlatım güzergahı ve düşme noktası bütün ülkeler tarafından takip ediliyor. Onlar buna rağmen utanmadan yalan söyleyerek dünyayı kandırmaya çalışıyor ve füzeyi fırlatmadıklarını söylüyorlardı. Bu dersi onlar hayatları boyunca unutmayacaklar. Şimdi herkesten yardım istiyorlar" diye konuştu.

ZENGİLAN ŞEHRİ VE 24 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslenişte Zengilan, Fuzuli, Cebrayil, Hocavend bölgelerine bağlı 24 köyün Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını da açıkladı. Aliyev açıklamasında, Fuzuli bölgesinde Dordçinar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veyselli, Yukarı Aybasanlı köyleri, Cebrayil ilçesinde Sarafşa, Hasanqaydı, Fuganli, İmambağı, Daş Veyselli, Ağtepe, Yarahmedli köyleri.

Hocavend bölgesinde Ağcakend, Mülküdere, Daşbaşı, Güneşli, Vang köyleri. Zengilan bölgesinde Haval, Zarnalı, Memmedbeyli, Hakari, Şerifan, Muğanlı köyleri ve Zangilan şehri. Zangilan bizim! Karabağ bizim!" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan yönetimi aklını kaybetmiş

Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Ermenistan yönetimi aklını kaybetmiş' - Son Dakika


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