Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: " Ermenistan , geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor"

Son Dakika › Güncel › Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: 'Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların... - Son Dakika

Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı "Asgari ücretlinin vay haline" dedirtiyor

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var