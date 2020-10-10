Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların... - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların...
10.10.2020 14:05
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: " Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor"
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