Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Ermenistan savaş uçaklarıyla ateşkesi ihlal etti" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Ermenistan savaş uçaklarıyla ateşkesi ihlal etti"
18.10.2020 11:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun savaş uçaklarını kullanarak ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun savaş uçaklarını kullanarak ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Hacıyev, Twitter hesabından, "Ermenistan ordusu, ateşkesi alenen ihlal ederek savaş uçaklarını Azerbaycan ordusunun mevzilerini bombalamak için kullandı. Ermenistan tarafına nasıl güvenebiliriz?" mesajını paylaştı.
Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.
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