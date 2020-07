Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev:  Askeri tatbikat düşmana güçlü bir mesaj verecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın son dönemlerdeki saldırgan tutumundan, Azerbaycan'da yarın gerçekleştirilecek tatbikat ve bölge gündemine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın geçen hafta gerçekleştirdiği saldırının altında yatan nedenin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Demir İpek Yolu Hattı projeleri olduğunu ifade etti. Hacıyev, yarın Bakü'de, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri ortaklığında gerçekleştirilecek askeri tatbikatın önemine vurgu yaparak "Düşman hedefleri nasıl etkisiz hale getiriliyor, bu tatbikatta anlayacağız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, DHA Dış Haberler Müdürü Emre Diner'in, bölgedeki sıcak gelişmeler ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hacıyev, Bakü Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen röportajda, Ermenistan'ı son dönemlerdeki saldırgan tutumundan vazgeçmeye davet ettiklerini açıkladı.

12 Temmuz'da Azerbaycan sınırına yakın Tovuz köyüne, Ermenistan tarafından provokatif bir saldırı düzenlendiğini hatırlatan Hacıyev sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Ermenistan tarafından her zaman yapılan ve daha önceden planlanmış bir provokasyondur. Ermenistan saldırısının iki nedeni var. Birincisi, Azerbaycan devletine ait ve günümüzde Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ konusunda diretmek. İkincisi de Ermenistan bölgede yeni bir tartışma konusu oluşturuyor. Bununla beraber Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üye ülkeleri tarafından destek görmek istiyor. Bir başka boyut ise Ermenistan, TANAP ve Bakü-Tiflis-Kars güzergahında bulunan Demir İpek Yolu projelere karşı tehdit oluşturma isteme çabasıdır. Türkiye-Azerbaycan'ın başlattığı TANAP projesi Ermenistan'a 33 km uzaklıktadır. Ermenistan'ın bölgedeki saldırılarını arttırma çabalarının amacı bölge için önem teşkil eden TANAP projesine karşı oluşturulan çirkin bir maksattan başka bir şey değildir. Ancak Ermenistan, tüm bu çirkin emellerine karşı başarılı olamadı. Azerbaycan bölgede barış ve istikrar isteyen bir ülke. Bizim anlayışımızda gerginlik ve problem yaratma çabası yoktur. Ermenistan emellerine ulaşamadı. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sınırda Ermenistan tarafından düzenlenen saldırıda şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, maceraperest Ermenistan'a çok iyi bir şekilde cevap vermiştir. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki yaşanan münakaşa bölgesel tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bölgede yer alan ülke olarak, diyoruz ki Ermenistan'ın bu saldırgan tavırlarına karşı bölgedeki diğer ülkeler de zamanında müdahale etsin ki, bölgesel barış sağlansın. Rusya'nın endişesini anlıyoruz ancak, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üye ülkeleri Ermenistan'ın saldırgan tutumuna yönelik seslerini çıkarmasını diliyoruz. Bu endişeyi kardeş Türkiye de taşıyor. Bizler kardeş Türkiye'nin Azerbaycan devletinin yanında olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bu vesileye ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Dışişleri Bakanı'na, Türk ordusuna ve Türk halkına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye ile bir millet iki devlet olduk. Bölgede bu tip hadiseler, bölge güvenliğini sarsmaktadır. Bu konuda Ermenistan'a büyük sorumluluk düşmektedir.""TÜRKİYE BÖLGESEL VE KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜVEN VE BARIŞIN SİGORTASIDIR"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hacıyev, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de günden güne gelişen etkisiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye artık birçok konuda küresel güç haline gelen aktif bir ülkedir. Türkiye aynı zamanda birçok bölgede sulh sağlayan büyük bir devlettir. Türkiye'nin her alanda elde ettiği başarı Azerbaycan'ı gururlandırmaktadır. Aynı zamanda sevindirmektedir. Türkiye bölgesel ve küresel ölçekte güven ve barışın sigortasıdır. Güçlü Türkiye'nin güttüğü siyasi ve askeri politika sayesinde terör örgütü DEAŞ gibi terör unsurları ağır bir darbe almıştır. Türkiye Balkanlar'da, Türkiye Kafkaslar'da, Türkiye Avrupa'da… Türkiye gerçekten birçok bölgede barış ve istikrarın sağlanması için ciddi şekilde mücadele vermektedir.""TATBİKAT DÜŞMANLARA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERMEKTEDİR"Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla yarın Azerbaycan'da gerçekleştirilecek geniş kapsamlı ortak askeri tatbikata ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hacıyev, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kurulmasında kardeş Türkiye'nin büyük rolü olmuştur. İki ülkenin askeri işbirliği bölgedeki barışa hizmet etmektedir. Bu askeri tatbikatlar Türkiye-Azerbaycan ortaklığının gücünü ve iki ülkenin beraberliğini göstermektedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan yorgun çıkan Türkiye devleti buna rağmen Azerbaycan'a askeri destek gönderdi. Bunu asla unutamayız. İşte bu eminim ortak düşmanlarımıza verilen en kuvvetli mesajdır. Ermenistan'ın aklıselim davranmaya ihtiyacı var. Ermenistan'ın şuan ki yürüttüğü siyaset, Ermenistan'ı ve halkını uçuruma sürüklemektedir. Ermenistan bu şekilde gidemez. Ermenistan'ın Türkiye üzerinde hain emelleri bulunmaktadır. Yine aynı şekilde Azerbaycan topraklarına karşı da işgal çabaları var. Bu kabul edilemez. Ermenistan komşu ülkeleriyle insan gibi yaşamayı başarmalıdır. Tatbikat düşmanlara güçlü bir mesaj vermektedir. Tatbikat en iyi şekilde gerçekleşecek. Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız. İki ülke ordusunun yardımlaşma örneğinin sergilendiği güçlü bir tatbikat olacak" diye konuştu."TANAP'IN DEVAMI OLAN TAP PROJESİ 3-4 AY SONRA TAMAMLANACAK"Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile ilgili açıklamalarda bulunan Hacıyev, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"TANAP projesi gerçek anlamda Avrupa'daki güç dengelerini değiştirebilecek bir projedir. Biz buna Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı ile başladık. Bu projenin başarısına da kimse inanmıyordu. Ancak öyle olmadı. Bu projede olduğu gibi TANAP projesine de inanmayan kişiler vardı. 'Olmayacak, yapamayacaklar' dediler. Ancak TANAP projesi artık hayata geçti. Biz bunu başardık. Geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'ye gittik. Açılışını gerçekleştirdik. Proje iki Cumhurbaşkanı tarafından törenle hizmete girdi. Şimdi ise biz, TANAP'ın devamı olan Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesi çalışmalarına devam ediyoruz. TAP projesi 3-4 ay içinde tamamen açılarak, hizmet vermeye başlayacak. Ermenistan'ın saldırgan tutumları bu yüzdendir. Onlarda bu tür projelere kıskançlık duygusu söz konusudur. İstediklerini yapsınlar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlü bir şekilde cevaplarını aldılar. TANAP'ta vanalar akıyor. Bu proje aynı zamanda Türkiye'nin gaz piyasasındaki gücünü de arttırmaktadır. Enerji güvenliği önemlidir. Türkiye bu konuda bize güvenmektedir. Bu proje hem Türkiye hem Azerbaycan menfaatine hizmet eden bir projedir."

"AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASINDAN SON DERECE MEMNUNUZ"

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Ayasofya kararı Türkiye'nin iç meselesidir. Türkiye nasıl karar vermek istiyorsa o şekilde karar alır. Türkiye'nin aldığı karara saygı duyulmalıdır. Azerbaycan Türkiye'yi çok seviyor. Orada sevindirici her hadise Azerbaycan halkını da sevindirir. Azerbaycan'daki mümin insanlar da Ayasofya'nın cami olarak hizmete girmesinden son derece memnun olmuştur. Karar Kurban Bayramı öncesi bizlere ikinci bayramı yaşatmıştır. Bu vesile ile kardeş Türkiye halkının Kurban Bayramını kutlarım. Türkiye ziyaretinde de Ayasofya'yı ziyaret etmezsek olmaz" ifadelerini kullandı.