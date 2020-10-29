- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti - Son Dakika

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti
29.10.2020 11:29
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dün Smerç füzesi ile saldırı gerçekleştirilen Berde'yi ziyaret etti.
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti
BERDE - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dün Smerç füzesi ile saldırı gerçekleştirilen Berde'yi ziyaret etti. Füzenin düştüğü bölgeleri gezen Hacıyev, Ermenistan saldırısı ile bir kez daha sarsılan Berde halkı ile sohbet etti. Hacıyev, hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakttı, yetkililerden bilgi aldı.
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