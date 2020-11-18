Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı yeniden aktifleştirildi - Son Dakika

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in hesabını yeniden aktifleştirdi.

Dün akşam saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in hesabı Twitter tarafından askıya alınmıştı. Haciyev'in hesabı sabah saatlerine doğru yeniden aktifleştirildi. Yeniden açılan hesabından açıklama yapan Haciyev, "Sevgili dostlar, Ermeni lobisinden gelen şikayete dayanılarak askıya alınan Twitter hesabımın açılması konusundaki gösterdiğiniz güçlü destek için her birinize teşekkür ederim. Başkomutan İlham Aliyev'in dediği gibi 'Biz Birlikte Güçlüyüz' Mücadelemiz devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in 200 binden fazla takipçisi var. - BAKÜ