Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı yeniden aktifleştirildi - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı yeniden aktifleştirildi

18.11.2020 09:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı yeniden aktifleştirildi, System.String[]

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in hesabını yeniden aktifleştirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in hesabını yeniden aktifleştirdi.

Dün akşam saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in hesabı Twitter tarafından askıya alınmıştı. Haciyev'in hesabı sabah saatlerine doğru yeniden aktifleştirildi. Yeniden açılan hesabından açıklama yapan Haciyev, "Sevgili dostlar, Ermeni lobisinden gelen şikayete dayanılarak askıya alınan Twitter hesabımın açılması konusundaki gösterdiğiniz güçlü destek için her birinize teşekkür ederim. Başkomutan İlham Aliyev'in dediği gibi 'Biz Birlikte Güçlüyüz' Mücadelemiz devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in 200 binden fazla takipçisi var. - BAKÜ

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı yeniden aktifleştirildi - Son Dakika


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