Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: "İlk bilgilere göre saldırılarda 2'si çocuk 5 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: "İlk bilgilere göre saldırılarda 2'si çocuk 5 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı"
17.10.2020 01:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: "İlk bilgilere göre saldırılarda 2'si çocuk 5 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: "İlk bilgilere göre saldırılarda 2'si çocuk 5 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı" - GENCE
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