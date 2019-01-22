Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle 'Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında' adlı şölen düzenlenecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
, Kent Konseyi
ve Azerbaycan
Kültür Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle 'Azerbaycan Cumhuriyeti
100 Yaşında' adlı şölen düzenlenecek.
1918'de yılında Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şürası tarafından ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 100. yılı münasebetiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği iş birliğiyle 'Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında' adlı şölen düzenleniyor. 26 Ocak
Cumartesi günü saat 20.00'da Merinos
AKKM'de gerçekleştirilecek programda Azerbaycanlı sanatçılar sahne alacak. Azerbaycan Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu'nun da gösteri yapacağı programa katılmak ücretsiz. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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