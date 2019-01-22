Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında

Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle 'Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında' adlı şölen düzenlenecek.

Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle 'Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında' adlı şölen düzenlenecek.

1918'de yılında Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şürası tarafından ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 100. yılı münasebetiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği iş birliğiyle 'Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında' adlı şölen düzenleniyor. 26 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da Merinos AKKM'de gerçekleştirilecek programda Azerbaycanlı sanatçılar sahne alacak. Azerbaycan Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu'nun da gösteri yapacağı programa katılmak ücretsiz. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Azerbaycan, Güncel
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