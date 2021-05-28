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Azerbaycan Cumhuriyeti 103. yılını kutluyor - Son Dakika

Azerbaycan Cumhuriyeti 103. yılını kutluyor

28.05.2021 14:58
Azerbaycan Cumhuriyeti 103. yılını kutluyor, System.String[]

Giresun Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Elgün Memmedov, Azerbaycan'da cumhuriyetin ilan edilmesinin 103'üncü yılına ilişkin, "Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, 44 günlük destanla işgalden kurtarılan topraklarımızda kutlamanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz.

Giresun Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Elgün Memmedov, Azerbaycan'da cumhuriyetin ilan edilmesinin 103'üncü yılına ilişkin, "Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, 44 günlük destanla işgalden kurtarılan topraklarımızda kutlamanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Memmedov, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana 103 yıl geçtiğini belirtti.

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varlık sürdürdüğü kısa zamanda büyük başarılar ve zaferler elde ettiğini vurgulayan Memmedov, "Kadınlara oy hakkı tanıma, ulusal ordu, serbest seçimler, uluslararası ilişkiler, Azerbaycan'ın bağımsızlığının resmi olarak tanınması ve benzeri dahil olmak üzere bir sıra önemli konularda atılım gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Memmedov, ne yazık ki, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin gergin ve karmaşık bir politik ortamda sadece 23 ay faaliyet gösterebildiğini kaydederek, daha iki yaşına giremeden Bolşeviklerin saldırısına uğrayarak devrildiğini aktardı.

Soyvetlerin dağılmasının ardından 1991 yılında ?? Haydar Aliyev'in göreve gelerek modern bir bağımsız Azerbaycan devleti kurduğunu anımsatan Memmedov, şunları kaydetti:

"Haydar Aliyev, konuşmalarında 'bugün demokratik bir Azerbaycan devletini kurup yükselttiysek bunu Demokratik Cumhuriyet'e borçluyuz' demiştir. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin tarihimizdeki yerini ve rolünü çok takdir eden Haydar Aliyev, Birinci Demokratik Cumhuriyetin kurulduğu gün 28 Mayıs'ı Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü, Cumhuriyet Bayramı olarak ilan etti. Günümüzde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in bu politikasını başarıyla sürdürmektedir. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, 44 günlük destanla işgalden kurtarılan topraklarımızda kutlamanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz."

Memmedov, Giresun Azerbaycanlılar Derneği olarak, bağımsız Azerbaycan uğrunda savaşan, şehit olan her bir vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek, kendilerine bugünleri armağan eden Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade ile silah arkadaşlarını ve modern Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'i rahmet ve saygıyla andı.

Haydar Aliyev, Azerbaycan, Giresun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhuriyeti 103. yılını kutluyor - Son Dakika


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