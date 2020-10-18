Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü'nü kutluyor - Son Dakika

Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü'nü kutluyor

18.10.2020 11:11
Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, System.String[]

Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 29. yıl dönümü kutlanıyor.

Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 29. yıl dönümü kutlanıyor.

Ülkede Bağımsızlık Günü kutlamaları, Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonlarda işgal altındaki bölgelerden bazılarını kurtarmasıyla taçlandı.

Bugün artık ekonomik olanakları kısıtlı, topraklarını kaybeden bir ülke değil, bölge ve dünyada nüfuzu giderek artan, ekonomisi büyüyen, topraklarını işgalden kurtaran güçlü bir Azerbaycan var.

Cebrail ve Fuzuli şehirleriyle yaklaşık 60 yerleşim biriminin işgalden kurtarılmasının sevincini yaşayan Azerbaycan halkı, işgal altındaki diğer bölgelerle ilgili de sevindirici haberler bekliyor.

Azerbaycan'ın bağımsızlık süreci

Azerbaycan'da bağımsızlık 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından ilan edildi. Ancak ülke 2 yıllık kısa dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi sonrasında, 18 Ekim 1991'de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı.

Azerbaycanlılar, 70 yıl Sovyet yönetimi altında yaşasalar da bir zamanlar Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanıyan bir devlete sahip olduklarını hiçbir zaman unutmadı.

Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayırmadan yaptığı katliam, Azerbaycan halkın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yönetimine olan güvenini tamamen sarsarak, ülkenin bağımsızlığına giden süreci hızlandırdı.

Dönemin Parlamentosu niteliğindeki kurumu olan Azerbaycan Yüksek Konseyinde 30 Ağustos 1991'de bağımsızlık ilan edilmesi yönünde bildiri kabul edildi. Eylül 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığın ilan edilmesinin tartışıldığı oturumlar yapıldı. Yüksek Konseyce, 18 Ekim 1991'de "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti" oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen belgede, Sovyetler işgalci olarak belirtildi ve Azerbaycan'ın, 1918'de kurulan cumhuriyetin varisi olduğu ilan edildi.

Yüksek Konseyin kararı 29 Aralık 1991'de referanduma götürüldü. Referandumda halkın neredeyse tamamı, bağımsızlıktan yana oy kullandı.

Azerbaycan, geçen 29 yılda ekonomisini pekiştirdi, ordusunu güçlendi. Kardeş ülke Türkiye ile ilişkilerini stratejik iş birliği düzeyine çıkartan Azerbaycan, gerçekleştirdiği enerji ve ulaştırma projeleriyle güçlü bölgesel aktör haline geldi.

Azerbaycan'da "18 Ekim", 1992'den bu yana ulusal bayram olarak kutlanıyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü'nü kutluyor - Son Dakika

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