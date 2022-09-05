91'inci İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı koordinesindeki 8'inci İzmir İş Günleri'nde, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ev sahipliğinde, 'Denizden Tarım Ticaretinde Güncel Trendler ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın Etkileri' ile ' Hazar Denizi 'nin Lojistik Şartları-İmkanları' konularının ele alındığı çevrim içi toplantı düzenlendi. Oturum başkanlığını İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk 'ün üstlendiği toplantıya Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tuna ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ekonomi Politikası Genel Müdürlüğü Altyapı Politikası Daire Başkanı Kenan Memişov katıldı.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, İpek Yolu, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeni İpek Yolu'nda kesintisiz taşımacılık birkaç yıla başlıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.