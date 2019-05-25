Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

1 saat önce

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı, System.String[]
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi.
Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü yılı kapsamında gerçekleştirilen resepsiyonda, iki ülke arasında ilişkiler konuşuldu.
Başkonsolos Mesim Haciyev, açılış konuşmasında, iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri ve bölgede hayata geçirilen projeleri anlattı.
İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de kardeş ülke Azerbaycan'ın başarılarını gururla izlediklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini vurguladı.
Başkonsolos Haciyev'in Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri kuvvetlendirdiğini vurgulayan Gültekin, Haciyev'in iletişim yollarının gelişmesine büyük katkı verdiğini aktardı.
Azerbaycan'ın milli dans ve müziklerinden örnekler sunulan resepsiyonda, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin anlatıldığı ve iki ülkenin birlikte hayata geçirdiği bölgesel projelerle ilgili video gösterisi de izletildi.
Resepsiyona 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, dış misyon başkanları, başkonsoloslar, İstanbul'da eğitim alan Azerbaycanlı subaylar, STK ve medya temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:19 Kaynak: AA
Resepsiyon, İstanbul, Azerbaycan, Güncel
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