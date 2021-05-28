Üye Girişi
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı

28.05.2021 11:30
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, Kars'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, Kars'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Kars Vadisi Bedesten önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Törenin açılışında konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "Bugün Azerbaycan için çok önemli bir gündür. 1918 yılında Doğu'da ilk defa bir demokratik cumhuriyetin ilan edilmesinin bize mahsus olmasından gurur duyuyoruz. Bu cumhuriyet sadece 23 ay yaşayabilmişti. Kızıl Ordu'nun gelişiyle cumhuriyet geçici de olsa sübuta uğramıştı. Ama kalbimizde onun ateşi saklıydı. Milletimiz, devletimizin her bireyi o hasreti içerisinde yaşattığı ve gelecek nesillere taşıdıkları için bugün yeniden 70 yıl sonra o bağımsızlığımıza kavuştuk. Azerbaycan artık 30 yıldır bağımsız bir devlettir. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin tarihine anlatmak istemiyorum. Çok ağır bir tarih yaşadık, esas mesele orada o temelin atılmasıydı. Yeni bir kıvılcımın oluşmasıydı. ve onu koruyup saklayarak 1991 yılında Azerbaycan öz bağımsızlığına kavuştu. ve Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki hakikaten eşi benzeri görülmemiş bir ilişkidir. Azerbaycan ve Türkiye'nin ilişkileri çıkarlar üzerine değil, kardeşliktir. Kardeşlik olduğu için de sarsılmaz eşine ender rastlanan bir ilişkidir. Böyle de devam edecektir. Dost ve kardeş Azerbaycan ve Türkiye'de yaşayan herkes merhum Haydar Aliyev'in ifade ettiği 'tek millet, iki devlet' fikrini herkes özümsemiş, bütün kurumlarıyla beraber güçlenerek geleceğe doğru emin adımlarla yürümektedir ve yürümeye de devam edecektir. Bu vesile ile Azerbaycan'ın kurucusu, merhum Haydar Aliyev ile cumhuriyetimizin kurucusu ve mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyorum. Hepimizin biliyoruz Dağlık Karabağ sorununu, kanayan bir yaraydı. Çok yakın bir zamanda orada da çok büyük bir mücadele ile kahramanlıkla bağımsızlık mücadelesinde Azerbaycan halkı galip geldi. Bu mücadelede şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü şahsım ve Kars halkımız adına en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Tören yapılan konuşmaların ardından Kafkas ekibinin gösterisiyle devam etti. Tören havai fişek ve ışık-lazer gösterisiyle son buldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü törenine; Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guluyev, Kafkas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Engin Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ve davetliler katıldı. - KARS

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor

Son Dakika Haberleri
11:20 Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu         
11:21
Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!         
11:16
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47         
11:00
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı         
09:36
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:34:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement