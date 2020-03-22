Azerbaycan'da 12 kişide daha korona virüs tespit edildi - Son Dakika

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Azerbaycan'da 12 kişide daha korona virüs tespit edildi
6 saat önce
Azerbaycan'da 12 kişide daha korona virüsü (Kovid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 54'e yükseldi.
Azerbaycan'da 12 kişide daha korona virüsü (Kovid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 54'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 12 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 54'e yükseldi.
Azerbaycan'da bugüne kadar korona nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 10 hasta ise taburcu edildi. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
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