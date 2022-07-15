Zonguldak ve Karabük'te Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Zonguldak ve Karabük'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi, sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, destan sergileyen asil milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin inanç ve kararlılığıyla bertaraf edildiğini belirtti.

Aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin, ülkenin dirliğine, birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelik kalleş darbe girişimi ve kalkışma hareketi karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde hainlerin yenilgiye uğratıldığını aktaran Tutulmaz, bu kutsal vatanın sahipsiz olmadığının tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.

Tutulmaz, 15 Temmuz'un bir istiklal ve istikbal destanı olarak şanlı tarihlerinde yerini aldığını belirterek, asil milletin Malazgirt Zaferi, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi aynı inanç, azim ve kararlılıkla yeniden diriliş ve varoluş mücadelesi vererek bu alçakça ihanete geçit vermediğini kaydetti.

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak da hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kahraman Türk milleti tarafından büyük kararlılıkla engellendiğini ifade ederek, "Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla, her kesimden insanıyla Türk milleti, ülkesinin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdi." dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi. Daha sonra sancak koşusu gerçekleştirildi, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Karabük

Karabük Valiliğince düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında istasyonda buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla bando ekibi eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vatandaşlar ayrıca burada akşam ve yatsı namazı kıldı.

Vali Fuat Gürel, yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini anımsatarak, "Bugün Karabük'ümüzde olduğu gibi cennet vatanımızın bütün şehirlerinde meydanları bir kez daha doldurarak hem o geceyi hem de o gecede yaşananları, yaşatmak için canını verenleri, canından can verenleri anmak, anlamak ve anlatmak için bir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü daha birlik ve dirlik içinde idrak etmenin onur ve gururunu, mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Belediye Başkanı Rafet Vergili de konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sinevizyondan izletildiği programda, kahramanlık türküleri söylendi, sahne etkinlikleri yapıldı.

Şirinevler Mahallesi'nden başlayan sancak koşusu Kent Meydanı'nda sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, getirdikleri sancağı Vali Gürel'e takdim etti.

Karabük Merkez Muhtarlar Derneği de şehitlerin ruhuna helva ikramında bulundu.

Etkinliklere, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan ile İstanbul'da şehit düşen Barış Efe'nin yakınları, sivil toplum örgütü üyeleri, gaziler ve şehit yakınlarıyla ile çok sayıda vatandaş katıldı.