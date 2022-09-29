Türk psikologlardan Azerbaycanlı gaziler ve şehit yakınlarına destek - Son Dakika
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Türk psikologlardan Azerbaycanlı gaziler ve şehit yakınlarına destek

29.09.2022 10:48
Türk psikologlardan Azerbaycanlı gaziler ve şehit yakınlarına destek

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler, şehit aileleri ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere, Türkiye'den davet edilen uzmanlar psikolojik destek veriyor.

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler, şehit aileleri ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere, Türkiye'den davet edilen uzmanlar psikolojik destek veriyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığınca davet edilen Türk psikologlar, Azerbaycan'da 6 ay çalışmayı ve 2 bin 800 gazi ve şehit yakınına psikolojik destek vermeyi hedefliyor.

Azerbaycan'a gelen Türk psikologların koordinatörü Selçuk Demirbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, savaştan hemen sonra Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının daveti üzerine 25 gönüllü Türk psikoloğun Azerbaycan'a geldiğini ve burada 8 ay çalıştığını söyledi.

O dönemde 2 bin 200 gazi, şehit yakını ve terör mağduruna psikolojik destek verdiklerini bildiren Demirbaş, "Bir yıl sonra tekrar ihtiyaç hasıl oldu ve davet üzerine tekrar geldik. 2021'de bize başvuramayan ve bu projeden haberi olamayan gazi ve şehit yakınlarına psikolojik terapi yapıyoruz. Savaşlardan sonra 'travma sonrası stres bozukluğu' dediğimiz bir sendrom görülüyor. Uykusuzluk, şiddetli baş ağrıları, sürekli tetikte olma hali, kabus görme, uykudayken sıçrama ve bağırma gibi alametler görülüyor. Şiddetli baş ağrısı ve stres, panik bozukluk, anksiyete bozukluğu, kronik depresyon gibi hastalıklara kapı açıyor. İlk geldiğimiz projedeki geri dönüşlere baktığımızda oldukça olumlu sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Şu an Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 21 gönüllü psikolog geldi. Altı ay çalışmayı ve 2 bin 800 gazimize ve şehit yakınımıza psikolojik açıdan hizmet etmeyi planlıyoruz. Bizimle birlikte 7 Azerbaycanlı psikolog da çalışıyor." şeklinde konuştu.

Savaş mağduru çocuklara da psikolojik destek sağlanıyor

Türk psikologlardan Mustafa Keskin, sadece gaziler değil, Ermenilerin saldırılarından etkilenen sivillerle de çalıştıklarını bildirdi.

Travma sonrası stres bozukluğu vakalarında sadece bu sorunu yaşayan insanların değil onların yakınlarının da eziyet çektiğini belirten Keskin, "Bunları en aza indirmemiz için bu vatandaşlarla da gazilerin yakınlarıyla da çalışmamız gerekiyor. Çocuklar da muharebeden oldukça etkilendi. Çocuklarda korku, konuşma bozukluğu gibi problemler oluşmaya başladı. Bunların önüne geçmek için çocuklarımızla da çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Tıbbi ve Psikolojik Yardım Dairesi yetkilisi Üsteğmen İlgar Abbasov, savaş sonrasında bakanlık olarak şehit ailelerine, gazilere ve Ermenilerin terör saldırılarından etkilenen vatandaşlara manevi ve psikolojik yardım göstermeye başladıklarını bildirdi.

Ocak 2021'de kardeş Türkiye'den 25 psikolog davet ettiklerini hatırlatan Abbasov, "Türk psikologlar, bakanlığımızın psikologlarıyla Bakü, Gence, Lenkeran, Gebele ve Sumgayıt şehirlerinde 8 ay boyunca 2 bin 200 kişiye psikolojik yardım gösterdi. Bu kapsamda 5 binden fazla seans yapıldı. Eylül 2022'de bu projeye yeniden start verdik. Artık 700 kişi kayıt yaptırdı. 500 kişi seanslara katıldı. Tüm seanslar ücretsizdir." diye konuştu.

Abbasov, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a gösterdikleri destek için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına, özellikle de Türk psikologlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

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