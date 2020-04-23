Azerbaycan'da 23 Nisan kutlandı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü Azerbaycan'da kutlandı.



Korona virüs salgını nedeni ile kısıtlanan kutlamalar kapsamında Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, eşi Meltem Özoral ve büyükelçilik çalışanları çocuklarla birlikte Türkiye Bakü Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu. Büyükelçi Erkan Özoral, "Elbette 100. yıl hepimiz için çok önemli bir olay. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin iradesinin tecelli ettiği en yüksek kurum. Bu büyük kurumun kuruluşunun 100. yılını kutlamak bütün Türk milleti için çok büyük bir şeref. Çok özel bir yıldönümü bu. Maalesef bu korona virüs tedbirleri yüzünden her şey mesafeli olmak zorunda. Yapılan, düzenlenen törenlerde, kutlamalarda bir kısıtlı çerçevede kalmaz zorumda ama bizler tabii ki o coşkuyu içimizde, yüreğimizde hissediyoruz. Bugün bu büyük yıldönümünü bize armağan eden başka Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü onun silah arkadaşlarını, cumhuriyetimizin kurucularını bir kere daha rahmetle yad ediyoruz" dedi. - BAKÜ