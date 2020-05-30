Azerbaycan'da 24 saatte Covid-19 vaka sayısında rekor artış - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saat içerisinde 257 kişide korona virüs (Covid-19) tespit edildi. Bu sayı, ülkede bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısında rekor oldu.



Azerbaycan'da son 24 saatte 257 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede tespit edilen vaka sayısında şu ana kadarki en yüksek artış kayda geçti. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 257 kişide daha yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 72, 67 ve 63 yaşındaki üç kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 202 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor artış kayda geçerken toplam vaka sayısı 5 bin 246'a yükseldi.



Ülkede salgının baş göstermesinde bu yana toplam 61 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 327 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.



Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da 300 bine yakın korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ