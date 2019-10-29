Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Özoral, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Özoral ve beraberindekiler daha sonra Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:45 Kaynak: AA
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