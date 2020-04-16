Azerbaycan'da 30 kişide daha korona virüs tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da 30 kişide daha korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 283'e yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 30 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirildi. Ayrıca açıklamada, 56 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 283'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 15 kişi hayatını kaybetti, 460 kişi ise taburcu oldu.



Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 75 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ