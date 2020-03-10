Azerbaycan'da 312 kişinin test sonucu negatif çıktı - Son Dakika

Azerbaycan'da korona virüsü şüphesiyle hastanelerde karantinaya alınan 312 kişinin test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele için kurulan Operasyon Karargahı, virüs şüphesiyle karantinaya alınan 312 kişide yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığını ve şüpheli kişilerin karantinadan çıkarıldığını açıkladı. Karantinada kalan diğer şüpheli hastaların ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

NEVRUZ KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Azerbaycan'da korona virüsün yayılması riski nedeniyle bu yıl düzenlenecek olan Nevruz Bayramı kutlamalarının iptal edildiği duyuruldu. Ülkede şu ana kadar tespit edilmiş 11 korona virüsü vakası bulunuyor.

(Kamil Nadirli/İHA)