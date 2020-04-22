Azerbaycan'da 38 kişide daha korona virüs tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da 38 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 518'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 38 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı bin 518'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 20 kişi hayatını kaybetti, 907 kişi ise taburcu oldu. Ayrıca açıklamada, 42 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 105 binden fazla korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ