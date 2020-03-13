Azerbaycan'da 4 kişide daha korona tespit edildi - Son Dakika
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Azerbaycan'da 4 kişide daha korona tespit edildi

6 saat önce

Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 13'e yükseldi.

Azerbaycan'da 4 kişide daha korona tespit edildi, System.String[]

Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 13'e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, İran'dan ve İtalya'dan dönen 4 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 4 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 4 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 13'e yükseldi.


Öte yandan Azerbaycan'da daha önce korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise iyileşmişti. - BAKÜ

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
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