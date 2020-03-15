Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü tespit edildi - Son Dakika
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Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü tespit edildi

6 saat önce

Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 16'ya yükseldi.

Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü tespit edildi, System.String[]

Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 16'ya yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs taşıdığı tespit edilen 4 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 4 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 16'ya yükseldi.


Öte yandan, Azerbaycan'da daha önce korona virüsünden 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti. - BAKÜ

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
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