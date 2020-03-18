Azerbaycan'da 4 korona virüsü hastası daha iyileşti - Son Dakika

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Azerbaycan'da 4 korona virüsü hastası daha iyileşti
6 saat önce
Azerbaycan'da korona virüsü hastası olan 4 kişi daha iyileşti.
Azerbaycan'da korona virüsü hastası olan 4 kişi daha iyileşti.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı çalışan Operasyon Karargahı, Azerbaycan'da korona virüsü pozitif olan 4 kişinin daha hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı. Azerbaycan'da korona virüsü vakalarında iyileşen hasta sayısı 10'a yükseldi.
Azerbaycan'da toplam tedavi altında bulunan aktif korona virüsü vakası 23 olarak bildirildi. Bugüne kadar vakalardan 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise iyileşti. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
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